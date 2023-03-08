Нагельсманн допустил, что Мане выйдет на замену в матче с «ПСЖ»

Наставник мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн оценил состояние Садио Мане. Сенегалец, напомним, совсем недавно оправился от травмы бедра, которую получил ещё в ноябре прошлого года перед чемпионатом мира в Катаре.

«Мане всё ближе и ближе к тому, чтобы вернуться на поле. В старте завтра он вряд ли выйдет – всё будет зависеть от счёта матча. Полагаю, он сможет выйти на замену. Мы очень рады его восстановлению», - цитирует специалиста RMC Sport.

Напомним, что ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «ПСЖ» состоится 8 марта в 23:00 по московскому времени на мюнхенской «Альянц Арене». Пока что лидерство в паре у «Баварии», которая одержала минимальную победу над соперником в феврале в Париже.