Кампуш не покинет «ПСЖ» после провала в Лиге чемпионов

Футбольный советник «Пари Сен-Жермен» Луиш Кампуш сохранит свою должность в клубе.

Сразу после вылета парижан из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала в СМИ распространились слухи о массовых переменах в клубе, которые могут коснуться и персонала, и игроков. По данным инсайдера Фабрицио Романо, Луиш Кампуш останется – он планирует провести в клубе много лет и не намерен отказываться от участия в проекте после первой серьёзной неудачи. Цель португальца остаётся прежней – помочь «ПСЖ» выиграть Лигу чемпионов.

Контракт Луиша Кампуша с «ПСЖ» рассчитан до лета 2025 года. Пост в клубе специалист занял в июле прошлого года.