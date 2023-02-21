Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Магат считает, что «Баварии» невыгодно отсутствие Неймара в ответном матче с «ПСЖ»

21 Февраля 2023 • 20:24 Комментировать
Бавария
...
ПСЖ
08.03 23:00

Известный немецкий экс-тренер Феликс Магат высказался на тему травмы Неймара.

Нападающий парижан получил травму в недавнем матче французской Лиги 1 против «Лилля». Восстановление бразильца может занять до четырёх недель – он с высокой вероятностью не сможет сыграть против «Баварии» в Мюнхене. По словам Магата, это вряд ли сыграет на руку мюнхенцам: «Как мне кажется, для «Баварии» вовсе не будет выгодно отсутствие Неймара в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ», – приводит Sky Sports слова бывшего наставника.

Поединок «Бавария» – «ПСЖ» состоится 8 марта. Первая встреча завершилась победой немецкого коллектива – 1:0.
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Феликс Магат ПСЖ Неймар
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАВАРИЯ ПСЖ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
21.02.23 в 23:00
Ливерпуль Ливерпуль
Реал Мадрид Реал Мадрид
2.11 3.65 3.40
Видео
21.02.23 в 23:00
Айнтрахт Фр Айнтрахт Фр
Наполи Наполи
3.00 3.45 2.39
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Февраля
20:32 · Лига чемпионов
Розе: Холанн стремительно прогрессирует, он всегда хочет забить
20:24 · Лига чемпионов
Магат считает, что «Баварии» невыгодно отсутствие Неймара в ответном матче с «ПСЖ»
20:02 · Лига чемпионов
Де Брёйне не сыграет с «РБ Лейпцигом»
19:30 · Лига чемпионов
Розе: «РБ Лейпциг» хочет смело сыграть против «Манчестер Сити»
17:57 · Лига чемпионов
​Индзаги рассказал о состоянии Лукаку и Брозовича
17:53 · Лига чемпионов
​Симоне Индзаги: «Мы уважаем «Порту» - они всегда или почти всегда проходят в плей-офф»
16:46 · Лига чемпионов
​Мостовой назвал фаворита в паре «Ливерпуль» - «Реал»
16:42 · Лига чемпионов
​Деменко поделился ожиданиями от матча «Ливерпуль» - «Реал»
15:10 · Англия. Премьер-лига
Три игрока «Манчестер Сити» отсутствовали на тренировке команды перед матчем с «РБ Лейпцигом»
14:36 · Лига чемпионов
​Фанаты «Ливерпуля» пытались помешать игрокам «Реала» выспаться видео
14:11 · Англия. Премьер-лига
Клопп летом хотел видеть Вальверде в «Ливерпуле»
13:50 · Лига чемпионов
Спаллетти: «Айнтрахт» — сильная команда с быстрыми игроками»
10:50 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Винисиуса уже можно назвать легендой «Реала»
09:04 · Лига чемпионов
Анчелотти оценил шансы «Реала» выиграть Лигу чемпионов
08:56 · Лига чемпионов
Кассано назвал фаворита в паре «Интер» - «Порту»
Все новости
Рекомендуем