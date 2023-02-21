Магат считает, что «Баварии» невыгодно отсутствие Неймара в ответном матче с «ПСЖ»

Известный немецкий экс-тренер Феликс Магат высказался на тему травмы Неймара.

Нападающий парижан получил травму в недавнем матче французской Лиги 1 против «Лилля». Восстановление бразильца может занять до четырёх недель – он с высокой вероятностью не сможет сыграть против «Баварии» в Мюнхене. По словам Магата, это вряд ли сыграет на руку мюнхенцам: «Как мне кажется, для «Баварии» вовсе не будет выгодно отсутствие Неймара в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ», – приводит Sky Sports слова бывшего наставника.

Поединок «Бавария» – «ПСЖ» состоится 8 марта. Первая встреча завершилась победой немецкого коллектива – 1:0.