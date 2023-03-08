Объявлены составы на ответный матч «Баварии» и «ПСЖ»

Юлиан Нагельсманн и Кристоф Галтье объявили стартовые составы на ответный поединок 1/8 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «ПСЖ».

Состав «Баварии»: Зоммер, Дэвис, де Лигт, Упамекано, Станишич, Киммих, Горецка, Мусиала, Мюллер, Коман, Чупо-Мотинг.

Состав «ПСЖ»: Доннарумма, Мендеш, Маркиньос, Рамос, Перейра, Хакими, Руис, Верратти, Витинья, Мбаппе, Месси.

Напомним, что встреча в Мюнхене начнётся сегодня, 8 марта, в 23:00 по московскому времени. Первая игра на «Парк де Пренс» завершилась минимальной победой немецкого гранда благодаря голу Кингсли Комана.