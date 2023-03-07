Галтье: «Лига чемпионов — это большая цель, «ПСЖ» должен действовать агрессивно»

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье высказался в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии» из Мюнхена.

«Лига чемпионов — это большая цель. «ПСЖ» должен действовать агрессивно для победы. Если у нас будет такой настрой, то у нас будет шанс выйти в четвертьфинал. Наш план будет отличаться от первой игры, возвращение Мбаппе дает больше вариантов», — цитирует слова Галтье RMC Sport.

Напомним, первая встреча завершилась победой «Баварии» над «ПСЖ» со счетом 1:0. Ответный матч состоится завтра, 8 марта. Начало поединка запланировано на 23:00 по московскому времени.