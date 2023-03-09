Джо Коул: «ПСЖ» бесконечно далёк от побед в ЛЧ»

Бесславно покидает турнир «ПСЖ» - команда Лионеля Месси, точно так же как и «Барселона» в групповом раунде, проиграла «Баварии» оба матча и не сумела забить ни одного мяча.

Бывший английский защитник Джо Коул сожалеет о произошедшем, он считает, что это очередная чувствительная неудача проекта, который за столько лет уже должен был принести победу в ЛЧ. Лишь лондонский «Арсенал» сыграл больше матчей в самом престижном клубном турнире футбольной Европы, ни разу не победив в нем, нежели «ПСЖ».

- Проект был создан для победы в Лиге чемпионов, но он бесконечно далек от этого. Там побывали лучшие игроки в мире, но, похоже, проект провалился, - считает Коул.