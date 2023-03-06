Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

​Назначен судья на матч «Бавария» - «ПСЖ»

06 Марта 2023 • 15:45 Комментировать
Бавария
...
ПСЖ
1 1.78 X 4.50 2 3.75
08.03 23:00

На неделе состоятся четыре ответных матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Пожалуй, самым интересным будет поединок в Мюнхене между «Баварией» и «ПСЖ». На официальном сайте УЕФА была обнародована информация о судейских назначениях на эту игру. В поле будет работать бригада под руководством итальянца Даниэле Орсато.

У мониторов помогать Даниэле Орсато будут его соотечественники – Массимилиано Иррати (ВАР) и Паоло Валери (АВА).

Матч между «Баварией» и «ПСЖ» стартует 8 марта в 23:00 по московскому времени. В первом поединке «Бавария» обыграла «ПСЖ» на выезде с минимальным счётом 1:0.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария ПСЖ Даниэле Орсато
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАВАРИЯ ПСЖ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Марта
16:52 · Германия. Бундеслига
Коман – о травме Кимпембе: «Его прозвище – «генерал», он получил его не просто так»
15:45 · Лига чемпионов
​Назначен судья на матч «Бавария» - «ПСЖ»
15:05 · Англия. Премьер-лига
Канте тренировался с «Челси» в преддверии матча с «Боруссией» Дортмунд
14:35 · Лига чемпионов
​Как выглядит мяч финала Лиги чемпионов фото
12:39 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Лиге чемпионов важнее победы в АПЛ» 1
09:23 · Лига чемпионов
Мбаппе обещает сделать хет-трик в матче с «Баварией»
05 Марта
22:53 · Франция. Лига 1
Маркиньос и Мукиэле смогут сыграть с «Баварией»
19:31 · Лига чемпионов
​Браим Диас имеет шансы сыграть с «Тоттенхэмом»
11:39 · Лига чемпионов
Тренер «ПСЖ» Галтье высказался о матче с «Баварией»
08:46 · Лига чемпионов
Мбаппе назвал цель «ПСЖ» в матче с «Баварией»
08:36 · Италия. Серия А
Пиоли заверил, что «Милан» готов к игре с «Тоттенхэмом»
01:33 · Испания. Ла Лига
Месси оформил 1000-е голевое действие в клубной карьере 1
00:32 · Лига чемпионов
Нагельсманн придумал, как остановить Мбаппе 1
04 Марта
23:15 · Италия. Серия А
Монтелла оценил шансы «Милана»
03 Марта
23:11 · Лига чемпионов
Мюллер опасается Мбаппе
Все новости
Рекомендуем