​Назначен судья на матч «Бавария» - «ПСЖ»

На неделе состоятся четыре ответных матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Пожалуй, самым интересным будет поединок в Мюнхене между «Баварией» и «ПСЖ». На официальном сайте УЕФА была обнародована информация о судейских назначениях на эту игру. В поле будет работать бригада под руководством итальянца Даниэле Орсато.

У мониторов помогать Даниэле Орсато будут его соотечественники – Массимилиано Иррати (ВАР) и Паоло Валери (АВА).

Матч между «Баварией» и «ПСЖ» стартует 8 марта в 23:00 по московскому времени. В первом поединке «Бавария» обыграла «ПСЖ» на выезде с минимальным счётом 1:0.