Доннарумма — о поражении от «Баварии»: «Ребята сильно переживают, в Лиге чемпионов всё решают мелочи»

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма высказался о вылете парижан из Лиги чемпионов после поражения от «Баварии» по сумме двух матчей 1/8 финала турнира. Напомним, что мюнхенская команда выиграла обе встречи этого противостояния (1:0, 2:0).

«Ребята сильно переживают. В Лиге чемпионов всё решают мелочи. Мы могли сыграть лучше в первом тайме, но не получилось», — цитирует Доннарумму официальный сайт УЕФА.

Отметим, что наивысшим достижением «ПСЖ» в Лиге чемпионов остаётся финал 2020 года, в котором парижане так же уступили «Баварии» (0:1). Жеребьёвка четвертьфинальной стадии турнира, где и сыграют мюнхенцы, состоится 17 марта.