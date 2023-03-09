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Лига чемпионов

Доннарумма — о поражении от «Баварии»: «Ребята сильно переживают, в Лиге чемпионов всё решают мелочи»

09 Марта 2023 • 12:07 Комментировать
Бавария
2:0
ПСЖ
окончен

Вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма высказался о вылете парижан из Лиги чемпионов после поражения от «Баварии» по сумме двух матчей 1/8 финала турнира. Напомним, что мюнхенская команда выиграла обе встречи этого противостояния (1:0, 2:0).

«Ребята сильно переживают. В Лиге чемпионов всё решают мелочи. Мы могли сыграть лучше в первом тайме, но не получилось», — цитирует Доннарумму официальный сайт УЕФА.

Отметим, что наивысшим достижением «ПСЖ» в Лиге чемпионов остаётся финал 2020 года, в котором парижане так же уступили «Баварии» (0:1). Жеребьёвка четвертьфинальной стадии турнира, где и сыграют мюнхенцы, состоится 17 марта.  

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма
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