Стало известно, насколько серьёзна травма защитника «ПСЖ» Мендеша

Левый защитник «Пари Сен-Жермен» Нуну Мендеш получил повреждение в сегодняшнем матче против «Лилля».

20-летний футболист был вынужден покинуть поле уже на 31-й минуте игры, завершившейся победой парижан со счётом 4:3. По данным L’Equipe, травма португальца не слишком серьёзна: он вряд ли успеет восстановиться до следующего матча Лиги 1 против «Марселя», однако вернётся в строй к ответному поединку 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии», который состоится 8 марта.

В общей сложности на счету Нуну Мендеша 23 появления на поле в текущей кампании. Молодой защитник отметился двумя голами и пятью ассистами.