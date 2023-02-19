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Чемпионат Франции. Лига 1

Стало известно, насколько серьёзна травма защитника «ПСЖ» Мендеша

19 Февраля 2023 • 22:07 Комментировать
Бавария
...
ПСЖ
08.03 23:00

Левый защитник «Пари Сен-Жермен» Нуну Мендеш получил повреждение в сегодняшнем матче против «Лилля».

20-летний футболист был вынужден покинуть поле уже на 31-й минуте игры, завершившейся победой парижан со счётом 4:3. По данным L’Equipe, травма португальца не слишком серьёзна: он вряд ли успеет восстановиться до следующего матча Лиги 1 против «Марселя», однако вернётся в строй к ответному поединку 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии», который состоится 8 марта.

В общей сложности на счету Нуну Мендеша 23 появления на поле в текущей кампании. Молодой защитник отметился двумя голами и пятью ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Марсель ПСЖ Нуну Мендеш
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БАВАРИЯ ПСЖ
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