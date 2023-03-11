Назван самый быстрый игрок в текущем розыгрыше Лиги чемпионов

Защитник мюнхенской «Баварии» Альфонсо Дэвис стал самым быстрым игроком в текущем сезоне Лиги чемпионов. Так, канадец на футбольном поле достиг максимальной скорости в 37,1 км/ч. Рейтингом делится портал Transfermarkt.

Второе место – у вингера донецкого «Шахтёра», а затем и «Челси» Михаила Мудрика. Он разгонялся до 36,6 км/ч. Такая же максимальная скорость была достигнута и Усманом Дембеле из «Барселоны».

На четвёртом месте идёт Рафаэл Леау из «Милана» - 36,5 км/ч. На пятом месте игрок «Порту» Габриэл Верон – 36,4 км/ч.

Напомним, что на неделе «Бавария» Дэвиса выбила из турнира «ПСЖ» на стадии 1/8 финала с общим счётом 3:0.