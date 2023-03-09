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Чемпионат Франции. Лига 1

Жинола раскритиковал Неймара, Месси и Мбаппе после вылета «ПСЖ» из Лиги чемпионов

09 Марта 2023 • 16:54 Комментировать (1)
Бавария
2:0
ПСЖ
окончен

Бывший футболист «Пари Сен-Жермен» Давид Жинола раскритиковал игроков команды после вылета из нынешнего сезона Лиги чемпионов.

«Если мы хотим, чтобы «ПСЖ» однажды выиграл Лигу чемпионов, нам нужны игроки, которые больше вкладывают в команду, а команда важнее, чем игроки. Мы не говорим о таланте футболистов. Нас не интересуют Неймар, Месси. или Мбаппе — мы хотим единства для клуба», — заявил Жинола в эфире французского телеканала Canal+.

Напомним, что «Пари Сен-Жермен» в очередной раз прекратил борьбу за главный еврокубок на первой стадии плей-офф, вылетев от мюнхенской «Баварии» после двух поражений с общим счётом 0:3.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Неймар Давид Жинола Килиан Мбаппе
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Комментарии (1)
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Alex1972
09 Марта 2023 в 17:00
Неймар : А я причём?... Я в гипсе... А-ха-ха-ха..
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