Жинола раскритиковал Неймара, Месси и Мбаппе после вылета «ПСЖ» из Лиги чемпионов

Бывший футболист «Пари Сен-Жермен» Давид Жинола раскритиковал игроков команды после вылета из нынешнего сезона Лиги чемпионов.

«Если мы хотим, чтобы «ПСЖ» однажды выиграл Лигу чемпионов, нам нужны игроки, которые больше вкладывают в команду, а команда важнее, чем игроки. Мы не говорим о таланте футболистов. Нас не интересуют Неймар, Месси. или Мбаппе — мы хотим единства для клуба», — заявил Жинола в эфире французского телеканала Canal+.

Напомним, что «Пари Сен-Жермен» в очередной раз прекратил борьбу за главный еврокубок на первой стадии плей-офф, вылетев от мюнхенской «Баварии» после двух поражений с общим счётом 0:3.