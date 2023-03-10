«Бавария» в 21-й раз вышла в четвертьфинал ЛЧ - это рекорд турнира

Мюнхенская «Бавария» уверенно вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, дважды обыграв парижский «ПСЖ» - причем, что важно, оба раза всухую. Как оказалось, «Бавария» вышла в четвертьфинал самого престижного клубного турнира европейского футбола в двадцать первый раз - и это абсолютный рекорд Лиги чемпионов.

Впервые клуб принял в нем участие в сезоне 1994/1995, тогда команда дошла до полуфинала. Побед в Лиге чемпионов «Бавария» добивалась в 2001, 2013 и 2020 годах - любопытно, что в последнем случае в финале также был повержен именно «ПСЖ».

Напомним, что благодаря стараниям «Баварии» «ПСЖ» вновь, как и в прошлом году, выбыл из Лиги чемпионов на самой первой стадии плей-офф. Тогда это случилось от «Реала».