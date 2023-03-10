Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

«Бавария» в 21-й раз вышла в четвертьфинал ЛЧ - это рекорд турнира

10 Марта 2023 • 09:44 Комментировать
Бавария
2:0
ПСЖ
окончен

Мюнхенская «Бавария» уверенно вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, дважды обыграв парижский «ПСЖ» - причем, что важно, оба раза всухую. Как оказалось, «Бавария» вышла в четвертьфинал самого престижного клубного турнира европейского футбола в двадцать первый раз - и это абсолютный рекорд Лиги чемпионов.

Впервые клуб принял в нем участие в сезоне 1994/1995, тогда команда дошла до полуфинала. Побед в Лиге чемпионов «Бавария» добивалась в 2001, 2013 и 2020 годах - любопытно, что в последнем случае в финале также был повержен именно «ПСЖ».

Напомним, что благодаря стараниям «Баварии» «ПСЖ» вновь, как и в прошлом году, выбыл из Лиги чемпионов на самой первой стадии плей-офф. Тогда это случилось от «Реала».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бавария ПСЖ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Марта
09:44 · Лига чемпионов
«Бавария» в 21-й раз вышла в четвертьфинал ЛЧ - это рекорд турнира
09:33 · Лига чемпионов
«Бавария» повторила свой рекорд в Лиге чемпионов
09 Марта
20:22 · Лига чемпионов
Кампуш не покинет «ПСЖ» после провала в Лиге чемпионов
19:57 · Лига чемпионов
​Мбаппе признал, что у «ПСЖ» не было шансов пройти «Баварию»
19:19 · Лига чемпионов
​Мальдини не хочет, чтобы «Милан» попал на клуб из Италии в четвертьфинале 1
18:42 · Англия. Премьер-лига
​Кейн высказался после вылета «Тоттенхэма» из Лиги чемпионов 1
18:19 · Лига чемпионов
Рамос: «Игра «ПСЖ» не соответствовала уровню Лиги чемпионов» 1
17:49 · Лига чемпионов
Мусиала не смог получить футболку Месси
17:38 · Лига чемпионов
Коман: «Бавария» заслуженно обыграла «ПСЖ»
17:32 · Лига чемпионов
​«ПСЖ» провёл в Лиге чемпионов 137 матчей, но ни разу не выиграл турнир – больше игр только у «Арсенала»
17:28 · Лига чемпионов
Во всём виноваты грязные бумажки: «ПСЖ» бездумно тратит и постоянно проигрывает
17:03 · Лига чемпионов
Бушманов: Неймар не помог бы «ПСЖ» в ответном матче с «Баварией» 1
16:54 · Франция. Лига 1
Жинола раскритиковал Неймара, Месси и Мбаппе после вылета «ПСЖ» из Лиги чемпионов 2
15:52 · Лига чемпионов
Каррагер: «Я рад, что «ПСЖ» вылетел из Лиги чемпионов» 1
15:43 · Лига чемпионов
​Месси и Мбаппе получили низкие оценки за матч с «Баварией»
Все новости
Рекомендуем