Бут: «Если «Бавария» забьёт первой, то «ПСЖ» остановится»

Бывший футболист дортмундской «Боруссии» Владимир Бут высказался в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «ПСЖ».

«Бавария» периодически допускает ошибки, но они подойдут к этой игре сконцентрированными, так как играть против Месси и Мбаппе всегда сложно. Думаю, если «Бавария» забьет первой, то «ПСЖ» остановится», — заявил Бут «Матч ТВ».

Ответный поединок между «Баварией» и «ПСЖ» состоится сегодня, 8 марта. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 23:00 по московскому времени. Напомним, после первой встречи немецкий клуб имеет преимущество в один мяч, выиграв в гостях со счетом 1:0.