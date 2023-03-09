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Лига чемпионов

Коман: «Бавария» заслуженно обыграла «ПСЖ»

09 Марта 2023 • 17:38 Комментировать
Бавария
2:0
ПСЖ
окончен

Нападающий «Баварии» Кингсли Коман высказался после победы в ответной встрече с «ПСЖ» (2:0) в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

«В первом тайме «ПСЖ» действовал хорошо, но в перерыве мы смогли решить некоторые проблемы и стали играть более дисциплинированно. Мы заслужили эту победу», — заявил Коман в эфире Canal+.

В нынешнем сезоне 26-летний француз принял участие в 24 матчах с учетом всех турниров, в которых забил шесть мячей и записал в свой актив шесть результативных передач.

Напомним, в первом матче «Бавария» также была сильнее «ПСЖ» (1:0) и по итогу двух встреч вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария ПСЖ Кингсли Коман
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