Коман: «Бавария» заслуженно обыграла «ПСЖ»

Нападающий «Баварии» Кингсли Коман высказался после победы в ответной встрече с «ПСЖ» (2:0) в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

«В первом тайме «ПСЖ» действовал хорошо, но в перерыве мы смогли решить некоторые проблемы и стали играть более дисциплинированно. Мы заслужили эту победу», — заявил Коман в эфире Canal+.

В нынешнем сезоне 26-летний француз принял участие в 24 матчах с учетом всех турниров, в которых забил шесть мячей и записал в свой актив шесть результативных передач.

Напомним, в первом матче «Бавария» также была сильнее «ПСЖ» (1:0) и по итогу двух встреч вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов.