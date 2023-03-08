Масалитин: В противостоянии с «Баварией» ещё не всё сказано, у «ПСЖ» есть шансы

Экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин высказался в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «ПСЖ».

«У «ПСЖ» хорошая передняя линия, тот же Месси, Мбаппе очень опасен. Они в одиночку могут решить судьбу любого матча. Поэтому я думаю, что здесь еще не все сказано. У «ПСЖ» шансы еще есть», — приводит слова Масалитина «Газета.Ру».

По мнению эксперта, на «Баварию» будет давить небольшое преимущество и домашний стадион, но если команда поймает свою игру, то у «ПСЖ» возникнут серьезные проблемы. Однако если мюнхенцы решат сыграть от обороны, то соперник их за это накажет, добавил Масалитин.

В первом матче «Бавария» в гостях одолела «ПСЖ» со счетом 1:0. Ответная встреча пройдет сегодня, 8 марта. Начало поединка запланировано на 23:00 по мск.