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Лига чемпионов

Масалитин: В противостоянии с «Баварией» ещё не всё сказано, у «ПСЖ» есть шансы

08 Марта 2023 • 09:41 Комментировать
Бавария
...
ПСЖ
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Через 11 ч. 50 мин.

Экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин высказался в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «ПСЖ».

«У «ПСЖ» хорошая передняя линия, тот же Месси, Мбаппе очень опасен. Они в одиночку могут решить судьбу любого матча. Поэтому я думаю, что здесь еще не все сказано. У «ПСЖ» шансы еще есть», — приводит слова Масалитина «Газета.Ру».

По мнению эксперта, на «Баварию» будет давить небольшое преимущество и домашний стадион, но если команда поймает свою игру, то у «ПСЖ» возникнут серьезные проблемы. Однако если мюнхенцы решат сыграть от обороны, то соперник их за это накажет, добавил Масалитин.

В первом матче «Бавария» в гостях одолела «ПСЖ» со счетом 1:0. Ответная встреча пройдет сегодня, 8 марта. Начало поединка запланировано на 23:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Лионель Месси ПСЖ Валерий Масалитин Килиан Мбаппе
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БАВАРИЯ ПСЖ
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