Бушманов: Неймар не помог бы «ПСЖ» в ответном матче с «Баварией»

Российский тренер Евгений Бушманов ответил на вопрос, мог ли нападающий «ПСЖ» Неймар изменить ход ответного матча с «Баварией».

Парижане проиграли по итогам двухматчевого противостояния «Баварии» (0:1, 0:2) и покинули розыгрыш плей-офф Лиги чемпионов. Напомним, 31-летний бразилец пропустил вторую встречу из-за травмы.

«В первой игре Неймар был — и так же парижане проиграли. Думаю, глобально ничего бы не изменилось», — приводит слова Бушманова «Газета.Ру».

В текущем сезоне Неймар принял участие в 29 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 18 мячей и записал на свой счет 17 результативных передач.