Месси проводит 150-й матч в Лиге чемпионов

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» будет пытаться отыграться после поражения в первой игре на своем поле в противостоянии с очень неудобным для себя традиционно соперником - мюнхенской «Баварией».

Интересно, что это будет юбилейный, 150-й матч в самом престижном клубном турнире футбольной Европы для аргентинского форварда Лионеля Месси. Он стал третьим игроком в истории турнира, добравшимся до такого показателя.

Впереди лишь двое, Криштиану Роналду со 178 играми и Икер Касильяс, который провел 176 матчей в Лиге чемпионов - в основном за «Реал», но не будем забывать и про «Порту».