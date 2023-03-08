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Лига чемпионов

«Бавария» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

08 Марта 2023 • 22:30 Комментировать
Бавария
1:0
ПСЖ
1 2.15 X 2.95 2 4.60
2-й тайм

В проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «ПСЖ».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Видеотрансляция матча Бавария - ПСЖ

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Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Бавария1:0ПСЖ
(1:0) Чупо-Мотинг Эрик61' 
Зоммер ЯннСтанишич ЙосипУпамекано ДайоДе Лигт МаттейсДэвис АльфонсоГорецка ЛеонКиммих ЙозуаКоман КингслиМюллер ТомасМусиала ДжамалЧупо-Мотинг Эрик
Запасные: Ваннер ПаульИбрагимович АрийонУльрайх СвенГнабри СержСарр БунаМане СадиоКанселу ЖоауМазрауи НуссаирБлинд ДэйлиСане ЛеройТель МатисГравенберх Райан
Доннарумма ДжанлуиджиДанилу ПерейраРамос СерхиоМаркиньос Маркос 36' (Мукиэле Норди ( 36'Битшиабу Эль-Шадай 46') Хакими АшрафМендеш НунуВитинья IIВерратти МаркоФабиан РуисМесси ЛионельМбаппе Килиан
Запасные: Солер КарлосРико СерхиоПембеле ТимотеЭкитике УгоГарби ИсмаэльСаншеш РенатуБернат ХуанЛетелье АлександрЗаир-Эмери Уоррен
08 марта. Стадион "Альянц Арена" (Мюнхен).
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БАВАРИЯ ПСЖ
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