«Бавария» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

В проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «ПСЖ».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Бавария - ПСЖ
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Протокол игры
|(1:0) Чупо-Мотинг Эрик61'
Зоммер Янн•Станишич Йосип•Упамекано Дайо•Де Лигт Маттейс•Дэвис Альфонсо•Горецка Леон•Киммих Йозуа•Коман Кингсли•Мюллер Томас•Мусиала Джамал•Чупо-Мотинг Эрик
Доннарумма Джанлуиджи•Данилу Перейра•Рамос Серхио•Маркиньос Маркос36' (Мукиэле Норди (36'•Битшиабу Эль-Шадай46') •Хакими Ашраф•Мендеш Нуну•Витинья II•Верратти Марко•Фабиан Руис•Месси Лионель•Мбаппе Килиан
08 марта. Стадион "Альянц Арена" (Мюнхен).
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