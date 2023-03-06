Коман: «В первом матче с «ПСЖ» парижские фанаты меня оскорбляли»

Вингер «Баварии» Кингсли Коман рассказал про оскорбления со стороны фанатов «ПСЖ» в первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов. Напомним, француз в той игре забил единственный гол и принёс мюнхенскому клубу победу.

«В первом матче с «ПСЖ» парижские фанаты меня оскорбляли. Затем я сказал себе: «Хорошо, ты не должен менять мнение из-за пары человек». Когда ты забиваешь, тебе всегда хочется прокатиться на коленях, но я хотел проявить уважение к команде, в которой провёл 7 лет», – заявил Коман в интервью Canal +.

Напомним, в первой игре Коман не отпраздновал гол в ворота «ПСЖ», но зато в финале Лиги чемпионов 2020 года Кингсли не стал сдерживать эмоции, когда забил победный мяч в ворота бывшей команды.