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Чемпионат Германии. Бундеслига

Коман: «В первом матче с «ПСЖ» парижские фанаты меня оскорбляли»

06 Марта 2023 • 16:58 Комментировать
Бавария
...
ПСЖ
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08.03 23:00

Вингер «Баварии» Кингсли Коман рассказал про оскорбления со стороны фанатов «ПСЖ» в первом матче ⅛ финала Лиги чемпионов. Напомним, француз в той игре забил единственный гол и принёс мюнхенскому клубу победу.

«В первом матче с «ПСЖ» парижские фанаты меня оскорбляли. Затем я сказал себе: «Хорошо, ты не должен менять мнение из-за пары человек». Когда ты забиваешь, тебе всегда хочется прокатиться на коленях, но я хотел проявить уважение к команде, в которой провёл 7 лет», – заявил Коман в интервью Canal +.

Напомним, в первой игре Коман не отпраздновал гол в ворота «ПСЖ», но зато в финале Лиги чемпионов 2020 года Кингсли не стал сдерживать эмоции, когда забил победный мяч в ворота бывшей команды.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария ПСЖ Кингсли Коман
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БАВАРИЯ ПСЖ
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