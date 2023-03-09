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Лига чемпионов

На Месси чуть не набросился выбежавший на поле фанатик

09 Марта 2023 • 01:02 Комментировать
Бавария
2:0
ПСЖ
окончен

Бесславно покидает турнир «ПСЖ» - команда Лионеля Месси, точно так же как и «Барселона» в групповом раунде, проиграла «Баварии» оба матча и не сумела забить ни одного мяча.

Конечно же, Лионель Месси покидал поле в расстроенных чувствах - но при этом еще и едва не стал жертвой нападения со стороны некоего выбежавшего на поле фанатика (а в Германию сейчас всякие понаехали...). Но, к счастью, его удалось скрутить вовремя, хотя для этого потребовался чуть ли не десяток немецких «милиционеров».

Месси снова не сможет выиграть Лигу чемпионов - в последний раз он побеждал в самом престижном клубном турнире Европы в 2015 году. 

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Лионель Месси ПСЖ
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