На Месси чуть не набросился выбежавший на поле фанатик

Бесславно покидает турнир «ПСЖ» - команда Лионеля Месси, точно так же как и «Барселона» в групповом раунде, проиграла «Баварии» оба матча и не сумела забить ни одного мяча.

Конечно же, Лионель Месси покидал поле в расстроенных чувствах - но при этом еще и едва не стал жертвой нападения со стороны некоего выбежавшего на поле фанатика (а в Германию сейчас всякие понаехали...). Но, к счастью, его удалось скрутить вовремя, хотя для этого потребовался чуть ли не десяток немецких «милиционеров».

Месси снова не сможет выиграть Лигу чемпионов - в последний раз он побеждал в самом престижном клубном турнире Европы в 2015 году.