Хакими: «Хочу выиграть Лигу чемпионов с «ПСЖ»

Правый защитник «Пари Сен-Жермен» Ашраф Хакими рассказал, чего хотел бы добиться в футболе.

24-летний футболист признался, что победа в Лиге чемпионов – одна из его главных целей на будущее. В недавнем матче 1/8 финала против «Баварии» марокканец был вынужден замениться из-за травмы в перерыве, а «ПСЖ» потерпел минимальное поражение.

«Моя мечта? Я бы хотел выиграть Лигу чемпионов в составе «ПСЖ», – рассказывает полуфиналист чемпионата мира, цитируемый клубными источниками. – Также мне хотелось бы выиграть что-нибудь со сборной Марокко. Именно такие цели я себе ставлю на данный момент, было бы очень здорово этого добиться», – заявил Хакими.