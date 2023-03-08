Гранат: «У «Баварии» больше шансов на победу в матче с «ПСЖ»

Бывший футболист сборной России Владимир Гранат оценил шансы «ПСЖ» пройти «Баварию» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

По мнению Граната, для «ПСЖ» многое будет зависеть от игры Килиана Мбаппе и Лионеля Месси, если они будут в своей лучшей форме, то у команды есть шанс, но если они будут действовать так же, как в прошлой встрече, то «Бавария» не оставит возможностей французам.

«Думаю, все-таки у «Баварии» больше шансов на победу. Парижанам будет сложно без Неймара и, скорее всего, их темп не поменяется, поэтому в Мюнхене их путь закончится», — добавил Гранат в беседе со Sport24.

Первый матч закончился победой «Баварии» над «ПСЖ» со счетом 1:0. Ответный поединок состоится 8 марта, начало встречи запланировано на 23:00 по мск.