Галтье: «ПСЖ» станет сильнее без Неймара? Это не так»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье высказался на тему травмы Неймара.

Напомним, что бразилец вернётся в строй только в следующем сезоне. В преддверии матча Лиги чемпионов против «Баварии» рулевой парижан рассказал, что думает по этому поводу: «Я слышал о дебатах вокруг травмы Неймара. Станет ли «ПСЖ» лучше без него? Нет! В этом сезоне он забил 17 голов и сделал 11 голевых передач. С первого дня моего пребывания здесь он проявлял себя как профессионал. Наличие такого игрока в составе всегда делает атаку опаснее», – заявил французский специалист на пресс-конференции.

Матч «Бавария» – «ПСЖ» состоится 8 марта. Первая встреча завершилась победой мюнхенцев со счётом 1:0.