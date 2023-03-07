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Лига чемпионов

Галтье: «ПСЖ» станет сильнее без Неймара? Это не так»

07 Марта 2023 • 20:18 Комментировать
Бавария
...
ПСЖ
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08.03 23:00

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье высказался на тему травмы Неймара.

Напомним, что бразилец вернётся в строй только в следующем сезоне. В преддверии матча Лиги чемпионов против «Баварии» рулевой парижан рассказал, что думает по этому поводу: «Я слышал о дебатах вокруг травмы Неймара. Станет ли «ПСЖ» лучше без него? Нет! В этом сезоне он забил 17 голов и сделал 11 голевых передач. С первого дня моего пребывания здесь он проявлял себя как профессионал. Наличие такого игрока в составе всегда делает атаку опаснее», – заявил французский специалист на пресс-конференции.

Матч «Бавария» – «ПСЖ» состоится 8 марта. Первая встреча завершилась победой мюнхенцев со счётом 1:0.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Неймар Кристоф Галтье
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БАВАРИЯ ПСЖ
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