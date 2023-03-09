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Лига чемпионов

Месси и Мбаппе попрощались с Лигой чемпионов! «Бавария» снова победила «ПСЖ» и выбила Париж уже в 1/8

09 Марта 2023 • 00:53 Комментировать (10)
Бавария
2:0
ПСЖ
окончен

Мюнхенская «Бавария» и парижский «ПСЖ» сыграли в рамках плей-офф Лиги чемпионов. Матч 1/8 финала состоялся восьмого марта на стадионе «Альянс Арена».

Протокол игры  
Бавария2:0ПСЖ
(1:0) Чупо-Мотинг Эрик61'  
(2:0) Гнабри Серж90'  
Зоммер ЯннСтанишич ЙосипУпамекано ДайоДе Лигт МаттейсДэвис АльфонсоГорецка ЛеонКиммих ЙозуаКоман Кингсли 86' (Канселу Жоау ( 86') Мюллер Томас 86' (Гнабри Серж ( 86') Мусиала Джамал 82' (Мане Садио ( 82') Чупо-Мотинг Эрик 68' (Сане Лерой ( 68')
Запасные: Ваннер ПаульИбрагимович АрийонУльрайх СвенСарр БунаМазрауи НуссаирБлинд ДэйлиТель МатисГравенберх Райан
Доннарумма ДжанлуиджиДанилу ПерейраРамос СерхиоМаркиньос Маркос 36' (Мукиэле Норди ( 36'Битшиабу Эль-Шадай 46') Хакими АшрафМендеш Нуну 82' (Бернат Хуан ( 82') Витинья II 81' (Экитике Уго ( 81') Верратти МаркоФабиан Руис 76' (Заир-Эмери Уоррен ( 76') Месси ЛионельМбаппе Килиан
Запасные: Солер КарлосРико СерхиоПембеле ТимотеГарби ИсмаэльСаншеш РенатуЛетелье Александр
08 марта. Стадион "Альянц Арена" (Мюнхен).

 

Самая вкусная и интригующая (в паре «Реала» и «Ливерпуля» многое ясно) афиша 1/8 финала перенесла нас в Мюнхен, куда «ПСЖ» приехал отыгрывать 0:1. Заранее было известно, что матч пропустит Неймар, так что атакующий дуэт Парижа составили Месси и Мбаппе, а в центре поля удалось составить мощнейший треугольник: Верратти, Витинья, Руис.

Насыщенная полузащита очень нужна была в этом матче нервов. Ожидались футбольные шахматы, они и случились. Огромное количество борьбы, высокий прессинг, минимум пространства и риска. Месси регулярно получал по ногам или в корпус, Мбаппе не давали развернуться, а сама «Бавария» в основном играла на сдерживание.

Интересные моменты происходили по большей части случайно. Нахальный кросс Хакими едва не залетел в угол – не повезло, Месси бил, потеряв равновесие, попал в Зоммера. А самый шикарный шанс Парижу подарил сам Ян. Под прессингом Хакими Зоммер мяч потерял, не успел вернуться на «ленточку» и пришлось спасать команду де Лигту. Успел защитник остановить мяч, да и удар и Витиньи толковым не получился. Вот и единственный голевой момент первого тайма.

Вторая половина встречи началась совсем иначе. «Бавария» вдруг вспомнила, что является хозяином поля и положения. Немцы забрали инициативу у «ПСЖ», более того, включили скорости выше. И забили немцы довольно быстро. Дэвис навесил, Чупо-Мотинг отвлёк внимание голкипера, Мюллер слегка мяча коснулся (а может и нет) и тот юркнул в сетку. Вот только Орсато углядел офсайд у Томаса, посчитал, что немец влиял на эпизод и гол не засчитал.

Пришлось повторить. И у «Баварии» получилось. На исходе часа игры Чупо-Мотинг вновь рьяно праздновал гол, и его уже никто не отменил. Мюллер и Горецка жёстко, но в пределах правил, накрыли Верратти прямо на линии штрафной площади «ПСЖ», дальнейшее уже было делом техники: Леон покатил мяч поперёк ворот, а Чупо-Мотинг просто пробил в пустой угол – 1:0. Парижанам нужно было отыгрываться, нужно было показывать характер, но случилось всё наоборот.

Во втором тайме вообще куда-то пропала хоть какая-то понятная игра у «ПСЖ». «Баварии» не составило труда удержать победный счёт, а на 90-й минуте ещё и окончательно добить соперника. Организовали гол Киммих (обокрал Верратти), свежие Канселу и Гнабри. Далее Жоау вывел Сержа на рандеву с Доннаруммой, а тот мощно пробил под перекладину – 2:0.

Снова побеждает Мюнхен в борьбе с Парижем, снова оставляет звёзд из Лиги 1 без победы в Лиге чемпионов. Месси, Мбаппе и Неймар (заочно) попрощались с главным клубным турниром Европы в первом же раунде плей-офф.

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Бавария ПСЖ
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Комментарии (10)
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Рейтинг комментариев
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euro foot
09 Марта 2023 в 01:36
Что вы все накинулись на Месси? Он один что ли играет, где был тогда ваш Мбаппе? Очевидная невзрачная игра всей команды, а вы всё Месси-Месси...)
ilinoize
09 Марта 2023 в 01:42
А вас сектантов не поймешь
ilinoize
09 Марта 2023 в 01:36
Алекс, епанные пироги, где твой Мессячный? Ты опять повесился? Ты прекращай, семью твою жаль(нет)
SpsGod
09 Марта 2023 в 01:15
Какая же бесхребетная команда ПСЖ, просто набор игроков без системы - и наоборот Бавария, команда без супер звездных игроков, но которая играет всей командой.
Самое интересное, что Бавария давала играть ПСЖ, а ПСЖ сами будто этого не хотели. Даже ̶М̶е̶с̶с̶и̶ Рамос не помог своей головой.
Думаю тут снова полетит критика в сторону Месси, его просто не было видно. Как по мне в таких матчах и проявляется его слабость - он нуждается в хорошей игре партнеров и в целом в хорошем окружении. Если партнеры играют слабо или просто никакие - он просто теряется и нет в его глазах огонька и желании разрывать всё и вся.
Кстати, говорят Мбаппе там все еще стоит и ждет передачи чтобы убежать вперед. Такое чувство будто Мбаппе застрял в своем развитии, вся его техника - убежать от соперника. В 35 лет бегать так не получится, а значит надо больше развиваться в сторону дриблинга, уметь обыгрывать соперника и на малых скоростях. Так же его сравнить с Месси и Роналду, последние двое в возрасте француза прогрессировали каждый год, а не стояли на месте.
В итоге - абсолютно заслуженный результат.
redwhite1959
09 Марта 2023 в 01:08
После очередной неудачи ПСЖ в ЛЧ - вероятнее всего - Галтье уволят уже в ближайшее время, а Месси и Рамос покинут клуб по окончании сезона. Ставка на опытных мастеров себя во французском клубе не оправдала(( Отдельно хотелось бы сказать про лучшего игрока мира в этом матче. В очередной раз - когда команде противостоит сильный соперник и он диктует свою игру - как было во втором тайме - Месси - вместо того, чтобы проявить лидерские качества и повести команду за собой - "растворяется" на поле. И другой пример - Мюллер. В первом тайме его совсем было не видно, а во втором предстал настоящим лидером своей команды! И благодаря ему хозяева забили первый и - как оказалось - решающий гол! Мюнхенцы победили в обоих матчах заслуженно! А Парижу надо менять курс в комплектовании команды и найти - как можно быстрее - толкового тренера. Зидан - ИМХО - мог бы принести команде новый импульс.
CELTIC FROST
09 Марта 2023 в 01:06
Ну, пацаны из ПэСэ Жо в ЛЧ по традиции к успеху пришли) туда им и дорога.
CHegevarra007
09 Марта 2023 в 01:04
Всё стандартно - денежный мешок снова пролетает мимо "ушастого".
Alexs
09 Марта 2023 в 01:02
Браво Бавария!
Vova52
09 Марта 2023 в 01:00
Галтье тренерищка .....ему конец.....
немецкий трактор опять выиграл...
pol-black
09 Марта 2023 в 00:57
первый тайм был за парижанами. если бы не Зоммер и де Лигхт, немцам бы пришлось сложно. а вот второй полностью за немцами был. парижане перестали быть командой ближе к концу матча.
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