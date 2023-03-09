Месси и Мбаппе попрощались с Лигой чемпионов! «Бавария» снова победила «ПСЖ» и выбила Париж уже в 1/8

Мюнхенская «Бавария» и парижский «ПСЖ» сыграли в рамках плей-офф Лиги чемпионов. Матч 1/8 финала состоялся восьмого марта на стадионе «Альянс Арена».

Самая вкусная и интригующая (в паре «Реала» и «Ливерпуля» многое ясно) афиша 1/8 финала перенесла нас в Мюнхен, куда «ПСЖ» приехал отыгрывать 0:1. Заранее было известно, что матч пропустит Неймар, так что атакующий дуэт Парижа составили Месси и Мбаппе, а в центре поля удалось составить мощнейший треугольник: Верратти, Витинья, Руис.

Насыщенная полузащита очень нужна была в этом матче нервов. Ожидались футбольные шахматы, они и случились. Огромное количество борьбы, высокий прессинг, минимум пространства и риска. Месси регулярно получал по ногам или в корпус, Мбаппе не давали развернуться, а сама «Бавария» в основном играла на сдерживание.

Интересные моменты происходили по большей части случайно. Нахальный кросс Хакими едва не залетел в угол – не повезло, Месси бил, потеряв равновесие, попал в Зоммера. А самый шикарный шанс Парижу подарил сам Ян. Под прессингом Хакими Зоммер мяч потерял, не успел вернуться на «ленточку» и пришлось спасать команду де Лигту. Успел защитник остановить мяч, да и удар и Витиньи толковым не получился. Вот и единственный голевой момент первого тайма.

Вторая половина встречи началась совсем иначе. «Бавария» вдруг вспомнила, что является хозяином поля и положения. Немцы забрали инициативу у «ПСЖ», более того, включили скорости выше. И забили немцы довольно быстро. Дэвис навесил, Чупо-Мотинг отвлёк внимание голкипера, Мюллер слегка мяча коснулся (а может и нет) и тот юркнул в сетку. Вот только Орсато углядел офсайд у Томаса, посчитал, что немец влиял на эпизод и гол не засчитал.

Пришлось повторить. И у «Баварии» получилось. На исходе часа игры Чупо-Мотинг вновь рьяно праздновал гол, и его уже никто не отменил. Мюллер и Горецка жёстко, но в пределах правил, накрыли Верратти прямо на линии штрафной площади «ПСЖ», дальнейшее уже было делом техники: Леон покатил мяч поперёк ворот, а Чупо-Мотинг просто пробил в пустой угол – 1:0. Парижанам нужно было отыгрываться, нужно было показывать характер, но случилось всё наоборот.

Во втором тайме вообще куда-то пропала хоть какая-то понятная игра у «ПСЖ». «Баварии» не составило труда удержать победный счёт, а на 90-й минуте ещё и окончательно добить соперника. Организовали гол Киммих (обокрал Верратти), свежие Канселу и Гнабри. Далее Жоау вывел Сержа на рандеву с Доннаруммой, а тот мощно пробил под перекладину – 2:0.

Снова побеждает Мюнхен в борьбе с Парижем, снова оставляет звёзд из Лиги 1 без победы в Лиге чемпионов. Месси, Мбаппе и Неймар (заочно) попрощались с главным клубным турниром Европы в первом же раунде плей-офф.