Коман – о травме Кимпембе: «Его прозвище – «генерал», он получил его не просто так»

Вингер «Баварии» Кингсли Коман прокомментировал травму своего партнёра по сборной Франции Преснела Кимпембе, который больше не поможет «ПСЖ» в нынешнем сезоне.

«Я сказал ему, что у меня раньше тоже случались травмы. Он воин и обязательно вернётся. Его прозвище – «генерал», он получил его не просто так. Преснел является настоящим лидером», – заявил Коман в интервью Canal Plus.

Напомним, «ПСЖ» послезавтра встретится с «Баварией» в рамках ответной встречи ⅛ финала Лиги чемпионов. Первую игру мюнхенцы выиграли в Париже со счётом 1:0. Единственный гол как раз забил воспитанник «ПСЖ» Коман.