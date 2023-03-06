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Чемпионат Германии. Бундеслига

Коман – о травме Кимпембе: «Его прозвище – «генерал», он получил его не просто так»

06 Марта 2023 • 16:52 Комментировать
Бавария
...
ПСЖ
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08.03 23:00

Вингер «Баварии» Кингсли Коман прокомментировал травму своего партнёра по сборной Франции Преснела Кимпембе, который больше не поможет «ПСЖ» в нынешнем сезоне.

«Я сказал ему, что у меня раньше тоже случались травмы. Он воин и обязательно вернётся. Его прозвище – «генерал», он получил его не просто так. Преснел является настоящим лидером», – заявил Коман в интервью Canal Plus.

Напомним, «ПСЖ» послезавтра встретится с «Баварией» в рамках ответной встречи ⅛ финала Лиги чемпионов. Первую игру мюнхенцы выиграли в Париже со счётом 1:0. Единственный гол как раз забил воспитанник «ПСЖ» Коман.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Преснел Кимпембе
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БАВАРИЯ ПСЖ
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