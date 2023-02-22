Канселу: «Бавария» – один из главных фаворитов Лиги чемпионов»

Защитник «Баварии» Жоау Канселу высказался о шансах команды в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

Португалец арендован у «Манчестер Сити» до конца сезона. По его словам, мюнхенцы обязательно будут претендовать на победу в самом престижном еврокубке: «Бавария» всегда находится в числе главных кандидатов на победу в Лиге чемпионов. Клуб выигрывал турнир шесть раз, так что это можно назвать частью его истории. Только «Реал», «Милан» и «Ливерпуль» добивались триумфа чаще. Лига чемпионов очень сложна, но я уверен, что «Бавария» достаточно хороша для борьбы за трофей», – сказал в интервью O Jogo латераль.