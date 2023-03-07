Верратти: «Наличие Мбаппе – большая удача для «ПСЖ»

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти высказался о важности Килиана Мбаппе в преддверии матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией».

Первая встреча, прошедшая в Париже, завершилась победой мюнхенского коллектива с минимальным счётом. 8 марта команда Кристофа Галтье попробует отыграть отставание в чужих стенах.

«Килиан есть Килиан – нам очень повезло, что у нас есть такой игрок, – делится мнением о французском нападающем Верратти. – У него сильный характер, и сейчас это может очень пригодиться команде. Мы способны играть под давлением», – заявил итальянец на пресс-конференции.