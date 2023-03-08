Гаджиев: «У «ПСЖ» очень мало шансов пройти «Баварию»

Опытный российский тренер Гаджи Гаджиев оценил шансы «ПСЖ» пройти в четвертьфинал Лиги чемпионов, оставив позади мюнхенскую «Баварию». Напомним, что решающая битва пары в рамках 1/8 финала турнира намечена на вечер 8 марта, 23:00. Место действия - «Альянц Арена».

«У «ПСЖ» нет шансов пройти мюнхенцев и на своем поле «Бавария», скорее всего, не отдаст победу. С большой вероятностью победит «Бавария», шансы парижан на успех — одна треть, может быть. Даже с учетом того, что Килиан Мбаппе здоров», - цитирует Гаджиева «Газета.Ру».

Первый матч в паре, напомним, прошёл в середине февраля и завершился минимальной победой «Баварии» на арене «Парк де Пренс», что в Париже.

Напомним, что ранее парижане потеряли до конца сезона одну из своих звёзд - бразильца Неймара.