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Лига чемпионов

Рамос: «Игра «ПСЖ» не соответствовала уровню Лиги чемпионов»

09 Марта 2023 • 18:19 Комментировать (1)
Бавария
2:0
ПСЖ
окончен

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос прокомментировал вылет команды из плей-офф Лиги чемпионов. По итогам двух матчей 1/8 финала турнира парижане уступили «Баварии» (0:1, 0:2) и покинули розыгрыш самого престижного европейского турнира среди клубов.

«Мы также разочарованы результатом, как и вы [болельщики]. Наша игра не соответствовала уровню Лиги чемпионов, это больно переживать, но чемпионы всегда возвращаются после поражений», — написал Рамос в социальной сети.

В нынешнем сезоне 36-летний футболист принял участие в 35 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми мячами и записал в свой актив один ассист.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария ПСЖ Серхио Рамос
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Комментарии (1)
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pazzo_panda
09 Марта 2023 в 19:02
Рамос-хуямос, а тебе не пора на покой? Внуков нянчить, "козла" забивать?
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