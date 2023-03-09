Рамос: «Игра «ПСЖ» не соответствовала уровню Лиги чемпионов»

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос прокомментировал вылет команды из плей-офф Лиги чемпионов. По итогам двух матчей 1/8 финала турнира парижане уступили «Баварии» (0:1, 0:2) и покинули розыгрыш самого престижного европейского турнира среди клубов.

«Мы также разочарованы результатом, как и вы [болельщики]. Наша игра не соответствовала уровню Лиги чемпионов, это больно переживать, но чемпионы всегда возвращаются после поражений», — написал Рамос в социальной сети.

В нынешнем сезоне 36-летний футболист принял участие в 35 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми мячами и записал в свой актив один ассист.