Месси — о противостоянии с «Баварией»: «Если мы всё сделаем правильно, то сможем изменить ситуацию»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси высказался о предстоящем ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии». Напомним, что первая встреча этих команд завершилась победой мюнхенцев со счётом 1:0.

По мнению 35-летнего аргентинца, если «ПСЖ» всё сделает правильно, то сможет пройти «Баварию» в Лиге чемпионов.

«Мы постараемся сделать всё возможное и перевернуть ситуацию в противостоянии с «Баварией», чтобы пройти дальше. Это всеобщая цель», — приводит слова Месси пресс-служба парижского клуба.

Матч «Бавария» — «ПСЖ» состоится завтра, 8 марта. Начало — в 23:00 по московскому времени.