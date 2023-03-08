Месси в поисках 800-го гола в карьере - юбилейным станет его следующий мяч

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» пытается отыграться после поражения в первой игре на своем поле от мюнхенской «Баварии». Интересно, что это будет юбилейный, 150-й матч в самом престижном клубном турнире футбольной Европы для аргентинского форварда Лионеля Месси - об этом мы уже сообщали.

Другую круглую цифру Месси может соорудить во время матча - если ему удастся забить гол, то он станет 800-м голом в его долгой футбольной карьере. 672 гола он забил в составе «Барселоны», 98 голов за сборную Аргентины и 29 голов в составе «ПСЖ», за который выступает с лета 2021 года.