Каррагер: «Я рад, что «ПСЖ» вылетел из Лиги чемпионов»

Экс-защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер высказался о вылете «ПСЖ» из Лиги чемпионов. Напомним, в 1/8 финала турнира французская команда уступила «Баварии» по сумме двух встреч с общим счётом 0:3.

Эксперт признался, что обрадовался неудаче парижан, так как считает, что «ПСЖ» — это просто набор лучших игроков мира, а не команда.

«Мне просто не нравится «ПСЖ». За последние семь лет они пять раз вылетали на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов, потратив больше, чем кто-либо ещё. Всё это прекрасно, потому что показывает, как важно быть командой», — цитирует Каррагера CBS Sports.

Также англичанин посоветовал лидеру парижан Килиану Мбаппе сменить клуб.

Отметим, что наивысшим достижением «ПСЖ» в Лиге чемпионов на сегодняшний день остаётся выход в финал 2020 года, где команда, руководимая Томасом Тухелем, уступила всё той же «Баварии» (0:1).