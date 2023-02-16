Алдонин назвал главных фаворитов на победу в ЛЧ

Бывший центральный полузащитник московских «армейцев» Евгений Алдонин поделился своим прогнозом на исход текущего розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА. В число фаворитов вошли два европейских топ-клуба – один из Германии, другой из Италии. Об лидируют в своих внутренних чемпионатах.

«Однозначно «Бавария» и «Наполи», так как сейчас они демонстрируют очень интересный футбол, да и выглядели они на групповом этапе ЛЧ шикарно. Думаю, круг претендентов состоит из четырёх-пяти команд, но всё интересное ещё впереди», - цитирует Алдонина «Чемпионат».

14 и 15 февраля стартовали первые матчи 1/8 финала самого престижного клубного турнира в мире.