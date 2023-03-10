Пытавшийся напасть на Месси оказался итальянцем

Мы уже сообщали о том, что после окончания неудачного для «ПСЖ» и Лионеля Месси матча против немецкой «Баварии» аргентинский чемпион едва не стал жертвой нападения - к нему попытался прорваться некий молодой человек, которого скрутили и повалили на газон прямо у ног аргентинской суперзвезды. Месси при этом получил легкий удар в лодыжку от одного из усердных стюардов, но, посмотрев на происходящее пару секунд, продолжил свой путь.

Молодым человеком, который пытался подкатиться к Месси (причем в буквальном смысле, потому что его попытка напоминала неудачный подкат), оказался итальянец - проживающий в Коллепьетре, провинция Больцано, Альто Адиге. б административных последствиях за выходку ничего не сообщается.