Дрогба считает, что Мбаппе поможет «ПСЖ» пройти «Баварию» в ЛЧ

Экс-форвард «Челси» Дидье Дрогба высказался о звёздном нападающем «ПСЖ» Килиане Мбаппе.

«Я считаю, что Мбаппе является самым стабильным атакующим футболистов в мире на данный момент. Он способен помочь «ПСЖ» пройти «Баварию» в Лиге чемпионов», — приводит слова Дрогба издание Goal.

Напомним, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» на своем поле уступил «Баварии» со счетом 0:1. Ответная встреча пройдет 8 марта в 23:00 по мск.

В текущем сезоне 24-летний Мбаппе принял участие в 28 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 27 мячей и записал на свой счет шесть результативных передач.