Маттеус: «Манчестер Сити» – самый трудный соперник для «Баварии»? Ерунда»

Бывший футболист «Баварии» Лотар Маттеус высказался о предстоящей жеребьёвке четвертьфинала Лиги чемпионов.

Мюнхенский коллектив одолел «Пари Сен-Жермен» (3:0 по сумме двух матчей). Своего соперника по четвертьфинальной стадии немецкий гранд узнает 17 марта, когда состоится жеребьёвка.

«Манчестер Сити» – самая серьёзная угроза для «Баварии»? Это ерунда. Я больше думаю о мадридском «Реале», который выиграл Лигу чемпионов пять раз с 2014 года и считает её своим турниром», – приводит журналист Филипп Кесслер слова легендарного экс-игрока.

«Манчестер Сити», напомним, обыграл «РБ Лейпциг» со счётом 8:1 по сумме двух встреч.