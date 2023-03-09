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Лига чемпионов

Упамекано: «Не считаю, что «ПСЖ» доставил нам трудности»

09 Марта 2023 • 10:07 Комментировать
Бавария
2:0
ПСЖ
окончен

Защитник «Баварии» Дайо Упамекано прокомментировал победу над «ПСЖ» (2:0) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

По словам 24-летнего француза, успех мюнхенцам в прошедшей встрече принесли командные действия, благодаря которым «Баварии» удавалось перекрывать свободные зоны.

«Не считаю, что «Пари Сен-Жермен» доставил нам трудности. Мы знали, что тяжело будет обеим командам. Я постоянно противодействовал на поле Килиану Мбаппе и пытался справиться с ним — это было тяжело», — сказал Упамекано в эфире Canal+.

«Бавария» одолела «ПСЖ» по сумме двух встреч (3:0) и пробилась в четвертьфинал Лиги чемпионов. Жеребьёвка этой стадии турнира состоится 17 марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария ПСЖ Дайо Упамекано
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