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Лига чемпионов

Зоммер готовит для де Лигта «грузовик с шоколадом»

09 Марта 2023 • 13:38 Комментировать
Бавария
2:0
ПСЖ
окончен

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» переиграла «ПСЖ» и вышла в следующий раунд турнира. Но все могло пойти иначе в момент, когда Витинья почти забил после редкой ошибки швейцарского голкипера Янна Зоммера. Мяч с линии ворот вынес Маттейс ле Лигт, за что был удостоен самой теплой благодарности со стороны своего кипера.

- Я пригоню к его дому целый грузовик с шоколадом за это. Я ошибся, хотел передать мяч Станишичу, но ситуация изменилась, и я не успел сделать это. В остальном мы защищались очень хорошо, а во втором тайме еще и хорошо контратаковали, находили для этого пространство, - цитирует швейцарского вратаря итальянское новостное агентство ITASportPress.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария ПСЖ Янн Зоммер Маттейс де Лигт
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