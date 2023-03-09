Зоммер готовит для де Лигта «грузовик с шоколадом»

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» переиграла «ПСЖ» и вышла в следующий раунд турнира. Но все могло пойти иначе в момент, когда Витинья почти забил после редкой ошибки швейцарского голкипера Янна Зоммера. Мяч с линии ворот вынес Маттейс ле Лигт, за что был удостоен самой теплой благодарности со стороны своего кипера.

- Я пригоню к его дому целый грузовик с шоколадом за это. Я ошибся, хотел передать мяч Станишичу, но ситуация изменилась, и я не успел сделать это. В остальном мы защищались очень хорошо, а во втором тайме еще и хорошо контратаковали, находили для этого пространство, - цитирует швейцарского вратаря итальянское новостное агентство ITASportPress.