Бывший тренер «Ростова» Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» высказался о неудачах «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

«Арабы не управляют, они платят деньги. А нанимают они управленцев, которые достаточно компетентные. Тут вопрос не в том, что арабы не разбираются в футболе.

Наверное, чемпионат Франции точно слабее английского и испанского. Конкурентоспособность и развитие команды, когда ты играешь в таком чемпионате. А другое – когда всё время всё выигрываешь. Хотя «Бавария» тоже такая, но это немцы!» - сказал Балахнин.

Напомним, во вторник «ПСЖ» в очередной раз вылетел из Лиги чемпионов задолго до решающих матчей.