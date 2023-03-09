Во всём виноваты грязные бумажки: «ПСЖ» бездумно тратит и постоянно проигрывает

«ПСЖ» вновь вылетел на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов, несмотря на наличие в составе Килиана Мбаппе и Лионеля Месси. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о причинах этих неудач.

Конечно, проще всего объяснить неудачи «ПСЖ» уровнем соперников. В прошлом году парижане на стадии 1/8 Лиги чемпионов получили в соперники мадридский «Реал», а в этом – «Баварию». С таким жребием проигрыш нельзя считать каким-то провалом. И всё же команда, которая ставит себе задачу выиграть Лигу чемпионов, должна обыгрывать любого соперника.

Ответный матч против «Баварии» вызвал ощущение, что на самом деле мы смотрим матч не равных команд. Речь не об уровне игры, а о подборе футболистов. Особенно чётко это стало заметно, когда тренеры начали проводить замены. Юлиан Нагельсманн выпустил Сержа Гнабри, Жоау Канселу, Лероя Сане и Садио Мане. Его визави ответил Хуаном Бернатом, Норди Мукиэле, Эль-Шадаем Битшиабу, Уореном Заиром-Эмери и Уго Экитике. Как говорится, почувствуйте разницу. Правда ли запас Галтье тянет на команду, которая хочет выиграть Лигу чемпионов?

Можно было подумать, что у «ПСЖ» просто громадные потери, но это не так. Да, выбыли Неймар и Кимпембе. Однако в остальном все игроки в строю. Ренату Саншеш и Карлос Солер, которых купили летом, на решающем матче сезона остались в запасе, а им предпочли юнцов. Более того, если взглянуть даже на стартовый состав «ПСЖ», возникают вопросы в его способности добиваться больших задач. Фабиан Руис, Витинья, Данилу – хорошие игроки, но вот сложно их назвать звёздами, которые могут делать разницу.

Конечно, у «ПСЖ» есть суперзвёзды Лионель Месси и Килиан Мбаппе. Есть Доннарумма, Маркиньос, Хакими, Верратти, но этого как-то маловато. Для внутрифранцузских турниров этого хватит с лихвой, но на европейской арене нужно больше.

Если смотреть на трансферную политику «ПСЖ» в последние годы, возникают вопросы к её продуманности. С одной стороны, в сезон парижане входили с тремя вратарями, которые могли претендовать на место в воротах топ-клуба. Кроме Доннаруммы были Кейлор Навас и Серхио Рико. При этом проблему полузащиты, где, очевидно, не хватает исполнителей крепкого уровня, «ПСЖ» не может решить уж несколько лет, делая неудачные трансферы: Рафинья, Вейналдум, Эррера, Гейе, Сарабия. При этом в атаку, например, покупался за огромные деньги Мауро Икарди просто для скамейки.

В целом проблема спортивного блока «ПСЖ» заметна и на уровне тренеров. Кристоф Галтье – хороший вариант для Франции, но вот на уровне еврокубков он пока даже не смог выиграть группу в Лиге чемпионов, уступив «Бенфике». При этом летом многие тренеры отказались от предложения возглавить «ПСЖ», видимо, видя проблемы со стратегией команды.

В итоге выходит удивительная ситуация. Клуб, где море денег, клуб, который чуть ли не единственный в Европе сумел удовлетворить финансовые требования Месси, обладает очевидными проблемами в составе. «ПСЖ» тратит деньги, но, кажется, бездумно. В команде нет баланса, а без него успеха не добиться.

Роман Андреев