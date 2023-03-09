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Лига чемпионов

Сенников: «У «ПСЖ» только Мбаппе не уступает по скорости игрокам «Баварии», поэтому немцы были фаворитами этой пары» эксклюзив

09 Марта 2023 • 12:12 Комментировать
Бавария
2:0
ПСЖ
окончен

Футбольный эксперт Дмитрий Сенников в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением по поводу матчей 1/8 финала Лиги чемпионов, прошедших на этой неделе.

- «ПСЖ» за два матча с таким составом не забил «Баварии» ни одного мяча. Удивлены этому?

- У «ПСЖ», конечно, были моменты, но «Бавария» - очень целостная команда, с которой играть сложно, поэтому у французов не получилось реализовать свои моменты. А вот у немцев получилось забить. «ПСЖ» не мог долго играть в закрытый футбол. Гости шли вперед, оголяли какие-то зоны, вот и получили. Что в первом случае, что в концовке.

- Кто был фаворитом для вас в этой паре?

- Изначально в этой паре фаворитом была «Бавария». Да и после первого матча тоже. По движению, скорости, немцы выглядят лучше. Мбаппе не уступает по скорости, но другие футболисты «ПСЖ» уступают игрокам «Баварии».

- С чем можно связать бледную игру Месси?

- У соперника игроки быстрее и физически сильнее. Все-таки возраст тоже сказывается.

- «ПСЖ» тратит большие деньги на игроков, а лучший в этой команде - Рамос, которому скоро37 лет. Что об этом думаете?

- Отмечу, что очень хорошо провел этот матч вратарь «Баварии» Зоммер. Это к вопросу об отсутствии голов в его ворота. Против «Баварии» тяжело созидать. А Рамос – очень опытный футболист.

- «Милан» прошел «Тоттенхэм». Какое впечатление оставило это двухматчевое противостояние?

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- «Милан» понравился тем, что вышел из ямы, потому что несколько матчей подряд команда проигрывала. Все думали, что итальянцы находятся в каком-то кризисе. Но в матчах Лиги чемпионов они собрались. Тем более, они умеют играть на результат. Другое дело, что не всегда играют стабильно. Они могут победить какую-то сильную команду, а могут проиграть на своем поле. В матче с «Тоттенхэмом» был закрытый футбол, но «Милан» выстоял и сберег нужную ничью. У англичан еще удаление было, им сложнее пришлось из-за этого. Но в целом, по двум матчам «Милан» больше заслуживал выхода в четвертьфинал.

- «Челси» прошел «Боруссию». Как это восприняли?

- Обе команды показали хорошую игру. «Челси» не очень хорошо выступает в чемпионате, но в первом матче англичане здорово выглядели, создали много моментов. Они незаслуженно проиграли 0:1. У них было очень хорошее движение. Они оставили хороший настрой на вторую игру и при своих трибунах задали такой темп, что немцы просто не выдержали. В целом, по двум матчам мне «Челси» больше понравился.

- В паре «Бенфика» - «Брюгге» более-менее были понятны расклады с самого начала: португальцы были фаворитами. Но 1:7 по сумме двух встреч – не слишком ли много?

- Много, но на выезде «Брюгге» просто развалился. Ему было тяжело, потому что «Бенфика» сейчас мощная.

- Кого бы на данный момент назвали главным фаворитом этой Лиги чемпионов?

- Если говорить о тех, кто играл на этой неделе, то отмечу «Баварию» и «Челси». По игре они выделялись. Но есть еще «Реал», который всегда будет претендентом номер один. Надо еще посмотреть, кто на кого попадет в четвертьфинале. Пока сложно сделать прогноз на победителя, потому что есть команды одинакового высокого уровня.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Тоттенхэм Бавария ПСЖ Дмитрий Сенников
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