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Лига чемпионов

Мюллер опасается Мбаппе

03 Марта 2023 • 23:11 Комментировать
Бавария
...
ПСЖ
08.03 23:00

На следующей неделе мюнхенской «Баварии» предстоит сразиться в ответном матче ЛЧ с «ПСЖ», и нападающий немецкого клуба Томас Мюллер считает, что главной опасностью для его команды станет Килиан Мбаппе, которого он считает «абсолютной угрозой».

- Его качества стали очевидными сразу же, как мы столкнулись с ним на поле. Но не стоит забывать - свой гол нам он забил из положения вне игры. Тем не менее, игрок его калибра всегда готов забить. Мбаппе - это абсолютная опасность для нас, игрок, который способен все решить, - цитирует слова Мюллера итальянское новостное агентство ITASportPress.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Томас Мюллер Килиан Мбаппе
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БАВАРИЯ ПСЖ
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