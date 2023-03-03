Мюллер опасается Мбаппе

На следующей неделе мюнхенской «Баварии» предстоит сразиться в ответном матче ЛЧ с «ПСЖ», и нападающий немецкого клуба Томас Мюллер считает, что главной опасностью для его команды станет Килиан Мбаппе, которого он считает «абсолютной угрозой».

- Его качества стали очевидными сразу же, как мы столкнулись с ним на поле. Но не стоит забывать - свой гол нам он забил из положения вне игры. Тем не менее, игрок его калибра всегда готов забить. Мбаппе - это абсолютная опасность для нас, игрок, который способен все решить, - цитирует слова Мюллера итальянское новостное агентство ITASportPress.