Президент «Баварии» – о противостоянии с «ПСЖ»: «Мы полностью уверены в себе»

Президент «Баварии» Герберт Хайнер оценил расклад сил в противостоянии с «Пари Сен-Жермен» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

Мюнхенцы взяли верх в первом матче, который прошёл в Париже (1:0). Ответная встреча состоится 8 марта в Германии.

«В Париже наша команда уже показала, на что способна. Это было доминирующее выступление, и победа могла быть ещё более убедительной. Мы никогда не сомневались в своих игроках, от которых требовалось лишь верить в себя. Я чувствую полную уверенность перед ответным матчем. У нас есть всё, чтобы снова удачно выступить», – сказал в интервью Bild Хайнер.