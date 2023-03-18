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Лига чемпионов

Шанс Италии на финал и битва топ-клубов в своей части сетки: Результаты жеребьёвки Лиги чемпионов

18 Марта 2023 • 20:23 Комментировать
Бенфика
5:1
Брюгге
окончен

В пятницу прошла жеребьёвка оставшихся стадий Лиги чемпионов. Сетевое издание«Евро-Футбол.Ру» резюмирует её итоги.

Жеребьёвка Лиги чемпионов сложилась удачно для итальянских команд и просто удручающе для топ-клубов. Сейчас очевидно, что в финале будет явный фаворит, который выйдет из нижней части сетки. Из верхней же появится андердог, у которого подобного шанса выиграть Лигу чемпионов вскоре не будет.

«Милан» «Наполи»

В четвертьфиналы пробились три итальянских клуба, так что вероятность одного чисто национального противостояния была велика. В итоге между собой за путевку в 1/2 поспорят «Милан» и «Наполи». Неаполитанцы, которые проводят сумасшедший сезон в Серии А, будут выглядеть фаворитами в этой паре. Интересно, что в их очных встречах хозяева не побеждают с 2018 года. С тех пор клубы играют либо вничью, либо выигрывают приезжие команды. Стоит отметить, что 2 апреля в Неаполе пройдёт поединок Серии А, который станет превью их еврокубковому противостоянию. Ранее «Наполи» и «Милан» друг с другом в международных турнирах не встречались.

«Интер» «Бенфика»

В 1965-м эти команды встречались в финале Кубка чемпионов, но в этот раз судьба свела их уже в четвертьфинале. «Бенфика» уже практически выиграла чемпионат Португалии, создав серьёзный задел, что может сыграть свою роль. Тот же «Интер» уже практически лишился шансов на скудетто, но участвует в борьбе за сохранение места в зоне Лиги чемпионов на будущий год. Если смотреть на уровень игры, то лиссабонцы кажутся едва ли не фаворитами. «Бенфика» в этом сезоне показывает привлекательный футбол, по делу опередив «ПСЖ» в группе. Кстати, лиссабонцы могут в этом году стать настоящей грозой итальянских команд. В группе «Бенфика» опередила «Ювентус», выбив его из турнира, а в случае успеха в матчах с «Интером» её будет ждать победитель четвертьфинала «Милан» – «Наполи».

«Реал» «Челси»

Второй год подряд команды сходятся на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов. В прошлом сезоне команды обменялись впечатляющими гостевыми победами со счётом 3:1 в основное время, и всё решил гол мадридцев в овертайме в Лондоне. Правда, с тех пор «Челси» уже полностью изменился – новые игроки, тренер, владелец. «Реал» выглядит очевидным фаворитом, учитывая то, как лондонцы проваливают этот сезон. С другой стороны, очевидно, что «синие» делают ставку именно на Лигу чемпионов, ведь в Премьер-лиге они уже ни на что не претендуют. Правда, и «Реал» вряд ли уже нагонит «Барселону» в Ла Лиге, так что тоже может сконцентрироваться на Лиге чемпионов.

«Манчестер Сити» «Бавария»

Если «Реал» пройдёт «Челси», то второй год подряд в полуфинале может встретиться с «Манчестер Сити», если «горожане» одолеют «Баварию». Подопечные Хосепа Гвардиолы после «Лейпцига» теперь сыграют с другим немецким клубом. В свою очередь мюнхенцы, конечно, получили наисложнейшую сетку Лиги чемпионов: после «Барселоны» и «Интера» в группе был «ПСЖ» в 1/8, теперь «Манчестер Сити» и потенциально ещё один топ-клуб в полуфинале. В противостоянии «Баварии» и «горожан» фаворита нет, у каждого есть свои сильные и слабые стороны. Пожалуй, это самый равный четвертьфинал, где произойти может всё что угодно.

Первые матчи четвертьфиналов пройдут 11 и 12 апреля, а ответные – через неделю. Полуфиналы Лиги чемпионов запланированы 9 и 10 мая, а также 16 и 17 мая соответственно. Решающий же матч турнира пройдёт в Стамбуле 10 июня.

Роман Андреев

Кто выиграет Лигу чемпионов 2022/23?
«Милан» «Наполи» «Интер» «Бенфика» «Реал» «Челси» «Манчестер Сити» «Бавария»
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