Мюллер поделился ожиданиями от матча с «ПСЖ»

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер высказался в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «ПСЖ».

«Мы одержали победу в первой игре, это дает нам преимущество. Но каждый сам выбирает для себя фаворита в этой паре, ведь один мяч можно отыграть», — цитирует Мюллера Bayern&Germany.

В текущем сезоне 33-летний футболист принял участие в 25 матчах с учетом всех турниров, забил 5 мячей и отдал 11 голевых передач.

В первой встрече «Бавария» одолела «ПСЖ» в гостях со счетом 1:0. Ответный поединок состоится завтра, 8 марта. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 23:00 по мск.