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Чемпионат Франции. Лига 1

«Убирайся в свою Пескару» - Верратти угодил под огонь критики во Франции

09 Марта 2023 • 14:01 Комментировать (1)
Бавария
2:0
ПСЖ
окончен

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» переиграла «ПСЖ» и вышла в следующий раунд турнира. Не лучший свой матч провел итальянец Марко Верратти - человек, выступающий в клубе уже десять лет. Из-за его потери мяча «ПСЖ» пропустил первый мяч во вчерашнем матче. И во Франции на это смотрят не очень хорошо.

- Его надо вернуть обратно в Пескару, там он будет лопать свои спагетти, кататься на яхте по морю, пить свои любимые коктейли и курить сигареты. Я уже давно так считаю. Я считаю, что он - игрок, достойный дворовой команды, не более того, - заявил журналист RMC Sport Даниэл Риоло. 

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Пескара Марко Верратти
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Комментарии (1)
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pol-black
09 Марта 2023 в 15:32
ну потери то были под давлением, может даже с нарушением правил где то. но уж больно беззубо Марко расставался с мячом в этих ситуациях, без борьбы. просто падал и лежал, ждал свистка от Арсато. а свистка то и не было.
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