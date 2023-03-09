«Убирайся в свою Пескару» - Верратти угодил под огонь критики во Франции

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Бавария» переиграла «ПСЖ» и вышла в следующий раунд турнира. Не лучший свой матч провел итальянец Марко Верратти - человек, выступающий в клубе уже десять лет. Из-за его потери мяча «ПСЖ» пропустил первый мяч во вчерашнем матче. И во Франции на это смотрят не очень хорошо.

- Его надо вернуть обратно в Пескару, там он будет лопать свои спагетти, кататься на яхте по морю, пить свои любимые коктейли и курить сигареты. Я уже давно так считаю. Я считаю, что он - игрок, достойный дворовой команды, не более того, - заявил журналист RMC Sport Даниэл Риоло.