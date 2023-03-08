Нагельсманн: «Отсутствующий Неймар - не проблема. А вот Мбаппе - проблема»

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» будет пытаться отыграться после поражения в первой игре на своем поле в противостоянии с очень неудобным для себя традиционно соперником - мюнхенской «Баварией».

Наставник «Баварии» не видит проблемы в том, что в составе «ПСЖ» не сыграет Неймар, насчет которого уже не только он один опускал подобные скептические комментарии. Его больше беспокоит Килиан Мбаппе.

- То, что не сыграет Неймар, не бог весть какая новость. Это мало что меняет. А вот играющий с первой минуты Мбаппе - это фактор, который многое меняет, - цитирует слова Нагельсманна BBC Sport.