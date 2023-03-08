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Лига чемпионов

Булыкин не видит фаворита в матче «Бавария» - «ПСЖ»

08 Марта 2023 • 14:45 Комментировать
Бавария
...
ПСЖ
1 1.73 X 4.70 2 4.30
Через 5 ч. 39 мин.

Экс-нападающий «Аякса» Дмитрий Булыкин высказался в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Баварией» и «ПСЖ».

«Нас ждет интересный футбол, а футбол мы любим за его непредсказуемость, и кто победит, я думаю, вам никто не скажет. У «ПСЖ» составчик поинтереснее, но нужно учитывать, против кого они играют. Я бы сказал, что фаворитов нет», — приводит слова Булыкина «Газета.Ру».

Матч «Бавария» - «ПСЖ» состоится сегодня, 8 марта. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 23:00 по московскому времени. Портал LiveResult проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Напомним, в первом поединке немецкий клуб одолел парижан со счетом 1:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Дмитрий Булыкин ПСЖ
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БАВАРИЯ ПСЖ
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