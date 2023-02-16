Мане сможет сыграть в ответном матче против «ПСЖ»

Нападающий «Баварии» Садио Мане близок к возвращению в строй после травмы.

Сенегалец оказался в лазарете осенью, из-за чего был вынужден пропустить чемпионат мира в Катаре. 30-летний форвард не попал в заявку на первый матч противостояния 1/8 финала с «Пари Сен-Жермен», который завершился победой мюнхенцев со счётом 1:0, однако будет доступен для участие в ответной встрече, докладывает Bild. В ближайшие дни Мане впервые за три месяца приступит к полноценным командным тренировкам, а к домашнему матчу с парижанами, как ожидается, успеет набрать оптимальную форму.

Садио Мане провёл 23 матча за «Баварию» в текущем сезоне, отметившись 11 голами и четырьмя ассистами.

Поединок «Бавария» – «ПСЖ» состоится 8 марта.