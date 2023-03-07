Верратти: Мы уверены в своих силах

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией».

«Это будет очень важный матч. В первой игре мы уступили, но у нас есть ответная встреча. Мы должны хорошо сыграть против отличного соперника. Мы готовы, вся наша команда уверена в своих силах», — цитирует Верратти RMC Sport.

В нынешнем сезоне 30-летний хавбек принял участие в 27 матчах с учетом всех турниров, в которых записал на свой счет одну результативную передачу.

Напомним, в первом поединке «ПСЖ» проиграл «Баварии» со счетом 0:1. Завтра, 8 марта, состоится ответная игра между командами, в которой определится четвертьфиналист турнира. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 по мск.